Свежие новости спорта

Каталонская «Барселона» с момента назначения Рональда Кумана на должность главного тренера, активно ищет варианты усиления среди игроков с нидерландским паспортом.

Как сообщает Sport.es, в ближайшее время состав «Барселоны» может пополнить 19-летний талант «Аякса» Серджино Дест. Переговоры по его трансферу находятся на финальном этапе. Испанский гранд заплатит амстердамскому клубу 20 миллионов евро компенсации, ещё пять миллионов «Аякс» может получить в качестве бонусов.

Отметим, Серджино Дест в прошлом сезоне провел за «Аякс» 20 матчей и отличился четырьмя результативными передачами. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии».