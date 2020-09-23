Свежие новости спорта

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Футбол

Барселона близка к трансферу вундеркинда Аякса

отАндрей Огородник

Сен 23, 2020 , ,
Серджино Дест

Каталонская «Барселона» с момента назначения Рональда Кумана на должность главного тренера, активно ищет варианты усиления среди игроков с нидерландским паспортом.

Как сообщает Sport.es, в ближайшее время состав «Барселоны» может пополнить 19-летний талант «Аякса» Серджино Дест. Переговоры по его трансферу находятся на финальном этапе. Испанский гранд заплатит амстердамскому клубу 20 миллионов евро компенсации, ещё пять миллионов «Аякс» может получить в качестве бонусов.

Отметим, Серджино Дест в прошлом сезоне провел за «Аякс» 20 матчей и отличился четырьмя результативными передачами. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии».

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