Свежие новости спорта

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Футбол

Фран де Бур возглавит сборную Нидерландов

отАндрей Огородник

Сен 23, 2020 , ,
Франк Де Бур

Королевский футбольный союз Нидерландов определился со сменщиком Рональду Куману, который не так давно покинул должность главного тренера команды, возглавив каталонскую «Барселону».

Как авторитетное нидерландское издание De Telegraaf, новым наставником «оранжевых» станет 50-летний специалист Франк де Бур. Его назначение должно состоятся не позднее следующей недели. В тренерский штаб известного в прошлом защитника войдет экс-форвард сборной и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой.

Напомним, последнее время Франк де Бур работал в МЛС, где возглавлял «Атланту Юнайтед».

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