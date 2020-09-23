Свежие новости спорта

Экс-наставник «Интера», «Аякса» и «Кристал Пэлас» Франк де Бур стал главным тренером сборной Нидерландов. Об этом сообщает официальный сайт национальной команды.

Личное соглашение 50-летнего специалиста с Королевским футбольным союзом Нидерландов рассчитано на два года.

На этом посту де Бур сменил Роналда Кумана, который недавно возглавил «Барселону».

Напомним, последним местом работы де Бура была «Атланта Юнайтед» из МЛС.

Добавим, сборная Нидерландов является соперником сборной Украины в групповом этапе Евро-2020.