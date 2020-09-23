Свежие новости спорта

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Футбол

Луис Суарес близок к переходу в Атлетико

отАндрей Огородник

Сен 23, 2020 , ,
Луис Суарес

Один из лучших бомбардиров в истории «Барселоны» Луис Суарес сегодня может сменить клубную прописку.

Как сообщает Marca, в ближайшие часы «Барселона» может расторгнуть с игроком контракт по обоюдному согласию. Клуб таким образом планирует сэкономить на заработной плате, а сам игрок сможет беспрепятственно перейти в мадридский «Атлетико».

Напомним, Луис Суарес провел в составе «Барселоны» крайние шесть сезонов. Примечательно, что меньше шестнадцати голов уругваец не забивал ни в одном сезоне испанской Ла Лиги.

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