Свежие новости спорта

Один из лучших бомбардиров в истории «Барселоны» Луис Суарес сегодня может сменить клубную прописку.

Как сообщает Marca, в ближайшие часы «Барселона» может расторгнуть с игроком контракт по обоюдному согласию. Клуб таким образом планирует сэкономить на заработной плате, а сам игрок сможет беспрепятственно перейти в мадридский «Атлетико».

Напомним, Луис Суарес провел в составе «Барселоны» крайние шесть сезонов. Примечательно, что меньше шестнадцати голов уругваец не забивал ни в одном сезоне испанской Ла Лиги.