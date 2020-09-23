Свежие новости спорта

Бывший футболист днепровского «Днепра» Андерсон Пико может вернуться в чемпионат Украины.

Как сообщает SportArena, новым клубом 31-летнего бразильского защитника может стать харьковский «Металл», который, напомним, выступает во Второй лиге чемпионата Украины по футболу. О сделке могут объявить уже в ближайшие дни.

Андерсон Пико запомнился в период своего выступления за «Днепр» невероятно сильным ударом и большими габаритами. Последним его клубом был «Жувентус», который он покинул по истечению контрата.