Свежие новости спорта

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Футбол

Металл может подписать известно бразильского защитника

отАндрей Огородник

Сен 23, 2020 , ,
Андерсон Пико

Бывший футболист днепровского «Днепра» Андерсон Пико может вернуться в чемпионат Украины.

Как сообщает SportArena, новым клубом 31-летнего бразильского защитника может стать харьковский «Металл», который, напомним, выступает во Второй лиге чемпионата Украины по футболу. О сделке могут объявить уже в ближайшие дни.

Андерсон Пико запомнился в период своего выступления за «Днепр» невероятно сильным ударом и большими габаритами. Последним его клубом был «Жувентус», который он покинул по истечению контрата.

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