Свежие новости спорта

Итальянский «Милан», который в последнее время демонстрирует отличные результаты, может в скором времени усилить линию обороны.

Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, «россонери» проявляют серьезный интерес к защитнику сборной Сербии и гельзеркирхенского «Шальке» Матии Настасичу. «Милан» планирует взять игрока в аренду с дальнейшим выкупом.

Напомним, ранее сообщалось, что в cферу интересов «Милана» входит лидер защиты шотландского «Селтика» Кристоффер Айер, но дальше слухов дело не пошло.