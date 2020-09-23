Свежие новости спорта

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Футбол

Милан усилится защитником Шальке

отАндрей Огородник

Сен 23, 2020 , ,
Матия Настасич

Итальянский «Милан», который в последнее время демонстрирует отличные результаты, может в скором времени усилить линию обороны.

Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, «россонери» проявляют серьезный интерес к защитнику сборной Сербии и гельзеркирхенского «Шальке» Матии Настасичу. «Милан» планирует взять игрока в аренду с дальнейшим выкупом.

Напомним, ранее сообщалось, что в cферу интересов «Милана» входит лидер защиты шотландского «Селтика» Кристоффер Айер, но дальше слухов дело не пошло.

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