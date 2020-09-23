Свежие новости спорта

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Футбол

Официально: Мората вернулся в Ювентус

отАндрей Огородник

Сен 23, 2020 , ,
Альваро Мората

Нападающий сборной Испании Альваро Мората продолжит свою карьеру в чемпионате Италии по футболу.

Как сообщает официальный сайт туринского «Ювентуса», Альваро Мората перешел в их клуб на правах аренды, срок которой рассчитан на один сезон. «Старая Синьора оставляет за собой право выкупа игрока за 45 миллионов евро. Годичная аренда обошлась клубу в 10 миллионов евро.

Напомним, Альваро Мората выступал в составе «Ювентуса» в период с 2014 по 2016 год. За время в команде он провел 63 матча в Серии А и забил 15 голов.

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