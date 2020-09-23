Свежие новости спорта

Полузащитник киевского «Динамо» Жерсон Родригеш может вернуться в чемпионат Турции.

По информации Yeniasir, переговоры по игроку ведет середняк чемпионата Турции «Гёзтепе». Сообщается, что турецкий клуб рассчитывает взять игрока в аренду сроком на один сезон. Окончательное решение по сделке зависит от главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.

Отметим, в нынешнем сезоне Жерсон Родригеш здорово стартовал под руководством румынского специалиста. В четырех матчах на его счету два гола и результативная передача.