Свежие новости спорта

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Футбол

Вингер Динамо на пути в Гёзтепе

отАндрей Огородник

Сен 23, 2020 , ,
Жерсон Родригеш

Полузащитник киевского «Динамо» Жерсон Родригеш может вернуться в чемпионат Турции.

По информации Yeniasir, переговоры по игроку ведет середняк чемпионата Турции «Гёзтепе». Сообщается, что турецкий клуб рассчитывает взять игрока в аренду сроком на один сезон. Окончательное решение по сделке зависит от главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.

Отметим, в нынешнем сезоне Жерсон Родригеш здорово стартовал под руководством румынского специалиста. В четырех матчах на его счету два гола и результативная передача.

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