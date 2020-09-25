Свежие новости спорта

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Футбол

Барселона нацелилась на полузащитника сборной Украины?

отАндрей Огородник

Сен 25, 2020 , ,

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко может перебраться в чемпионат Испании по футболу.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, большой интерес в услугах украинского универсала проявляет каталонская «Барселона», которая, якобы, уже вступила в переговорный процесс по переходу игрока. Стороны обсуждают аренду полузащитника срок которой будет рассчитан на один сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Зинченко пока что не появлялся в составе «Манчестер Сити». Ранее ходили слухи, что 23-летний футболист может пополнить ряды неаполитанского «Наполи», но сделка так и не состоялась

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