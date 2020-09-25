Свежие новости спорта

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Официально: Луис Суарес — игрок Атлетико

отАндрей Огородник

Сен 25, 2020 , ,
Луис Суарес

Один из лидеров каталонской «Барселоны» прошлых лет Луис Суарес продолжит свою карьеру в столице Испании.

После шести лет пребывания в Каталонии уругвайский голеадор переходит в состав мадридского «Атлетико». Сегодня 33-летний форвард прошел медосмотр в столичном клубе и подписал контракт сроком на два года. По неофициальным данным, «Барселона» получит за своего бомбардира шесть миллионов евро компенсации.

Отметим, несмотря на то, что в прошлом сезоне звездный уругваец забил в составе «Барселоны» 21 гол и сделал 12 ассистов, новый главный тренер каталонского гранда Рональд Куман решит отказаться от его услуг.

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