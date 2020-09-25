Свежие новости спорта

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Футбол

Пико отличился в дебютном матче за Металл

отАндрей Огородник

Сен 25, 2020 , ,

Известный бразильский защитник Пико, который накануне пополнил состав клуба Второй лиги ФК «Металл», блестяще стартовал в новом для себя клубе.

Сегодня харьковчане принимали на своем поле неуступчивую днепровскую «Перемогу», которая в нынешнем сезоне ещё не пропускала в свои ворота. Ситуация была исправлена уже на третьей минуте матча, когда новичок команды Пико с пенальти открыл счет в поединке. «Металл» выиграл со счетом 2:0.

После стартовых четырех туров харьковчане имеют в своем активе максимальное количество очков и лидируют во Второй лиге чемпионата Украины.

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