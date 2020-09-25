Пт. Сен 25th, 2020

Свежие новости спорта

главные спортивные новости Украины и мира

Футбол

Талант Динамо перебрался в Россию

отАндрей Огородник

Сен 25, 2020 , ,

Молодой полузащитник киевского «Динамо» Ахмет Алибеков, которому в свое время предрекали яркое будущее, продолжает скитаться по арендам.

После не лучшего периода карьеры в чемпионате Чехии, где футболист выступал за «Слован», он принял предложение от российской «Уфы», куда также перешел на правах аренды. В чемпионате России 23-летний полузащитник проведет ближайший год.

Напомним, в прошлом сезоне на счету Ахмета Алибекова было тринадцать матчей в чемпионате Чехии, ранее он был капитаном молодежной команды киевского «Динамо».

Похожая запись

Футбол

Пико отличился в дебютном матче за Металл

Футбол

Официально: Луис Суарес — игрок Атлетико

Футбол

ФК Львов подпишет полузащитника сборной Литвы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × один =

Вы пропустили

Футбол

Талант Динамо перебрался в Россию

Сен 25, 2020
Баскетбол

Прометей из Каменска может подписать известного новичка

Сен 25, 2020
Футбол

Пико отличился в дебютном матче за Металл

Сен 25, 2020
Футбол

Официально: Луис Суарес — игрок Атлетико

Сен 25, 2020