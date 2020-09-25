Свежие новости спорта

Молодой полузащитник киевского «Динамо» Ахмет Алибеков, которому в свое время предрекали яркое будущее, продолжает скитаться по арендам.

После не лучшего периода карьеры в чемпионате Чехии, где футболист выступал за «Слован», он принял предложение от российской «Уфы», куда также перешел на правах аренды. В чемпионате России 23-летний полузащитник проведет ближайший год.

Напомним, в прошлом сезоне на счету Ахмета Алибекова было тринадцать матчей в чемпионате Чехии, ранее он был капитаном молодежной команды киевского «Динамо».