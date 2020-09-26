Свежие новости спорта

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Футбол

Динамо уничтожило Минай

отСергей Сумской

Сен 26, 2020

В 4-м туре УПЛ киевское «Динамо» разгромило «Минай» – 4:0.  Голами в матче отметились Андриевский, Цыганков и Вербич.

Кроме того, на 69-й минуте автоголом отметился Матич.

Добавим, с 14-й минуты Минай играл в меньшинстве.

«Минай» – «Динамо» 0:4

Голы:

0:1 – 36 Андриевский, 0:2 – 41 Цыганков, 0:3 – 59 Вербич, 0:4 – 69, автогол Матич.

Минай – Попович, Лопыренок, Павлиш, Сакив, Меличенко (Маембе, 75), Ткачук, Кожанов (Маткобожик, 21), Пыняшко (Кныш, 68), Матич, Шиндер (Ахмедзаде, 75), Нуриев (Шпак, 67).

Динамо – Бущан, Сирота, Миколенко, Кендзера (Караваев, 74), Забарный, Дуэлунд (Шапаренко, 46), Шепелев (Сидорчук, 46), Андриевский, Цыганков (Цитаишвили, 63), Вербич, Супряга (Фран Соль, 46).

Предупреждения:

Павлиш (6), Забарный (50), Меличенко (65), Лопыренок (77), Ахмедзаде (85).

Удаление:

Павлиш (14).

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