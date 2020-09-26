Свежие новости спорта

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Футбол

Форвард Динамо переберется в Испанию?

отАндрей Огородник

Сен 26, 2020 , ,
Фран Соль

Киевское «Динамо» в ближайшее время может избавиться от ещё одного игрока, который не входит в планы главного тренера команды Мирчи Луческу.

По информации журналиста Маноя Дасвани, испанский «Тенерифе» в ближайшие дни должен завершить переход форварда киевского «Динамо» Франа Соля. Речь идет об аренде сроком на один сезон. Также клуб планирует вписать в соглашение опцию о продлении займа ещё на сезон, в случае повышения в классе.

Напомним, Фран Соль несмотря на недавний гол в матче за Суперкубок, так и не может похвастаться местом в составе, причем, в клубе сменилось уже три тренера. Ранее «Динамо» отпустило в другие клубы Алибекова, Пиварича, Каргбо, Бенито, Булецу и Кадири.

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