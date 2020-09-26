Сб. Сен 26th, 2020

Свежие новости спорта

главные спортивные новости Украины и мира

Футбол

Луго нацелился на ещё одного таланта Карпат

отАндрей Огородник

Сен 26, 2020 , ,

Воспитанник львовских «Карпат» Ростислав Лях в скором будущем может перебраться в чемпионат Испании.

Несмотря на вылет во Вторую лигу чемпионата Украины, львовский клуб продолжает сотрудничество с клубом второго по статусу дивизиона Испании «Луго». Как сообщает издание Чемпион, клуб Сегунды готов подписать 19-летнего форварда «Карпат». Сделка может состоятся в ближайшее время и принесет «львам» триста тысяч евро.

Напомним, ранее «Карпаты» продавали в «Луго» своих воспитанников Василия Кравца и Ореста Лебеденко.

Похожая запись

Футбол

Малиновский мог оказаться в Сельте

Футбол

Официально: Донатас Казлаускас — игрок ФК Львов

Футбол

Форвард Динамо переберется в Испанию?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемь + восемнадцать =

Вы пропустили

Футбол

Луго нацелился на ещё одного таланта Карпат

Сен 26, 2020
Бокс

Богачук продолжает крушить своих соперников

Сен 26, 2020
Футбол

Малиновский мог оказаться в Сельте

Сен 26, 2020
Баскетбол

Официально: Александр Липовый — игрок Прометея

Сен 26, 2020