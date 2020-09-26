Свежие новости спорта

Воспитанник львовских «Карпат» Ростислав Лях в скором будущем может перебраться в чемпионат Испании.

Несмотря на вылет во Вторую лигу чемпионата Украины, львовский клуб продолжает сотрудничество с клубом второго по статусу дивизиона Испании «Луго». Как сообщает издание Чемпион, клуб Сегунды готов подписать 19-летнего форварда «Карпат». Сделка может состоятся в ближайшее время и принесет «львам» триста тысяч евро.

Напомним, ранее «Карпаты» продавали в «Луго» своих воспитанников Василия Кравца и Ореста Лебеденко.