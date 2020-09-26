Свежие новости спорта

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, будучи игроком бельгийского «Генка», имел вариант с продолжением карьеры в чемпионате Испании.

По словам агента игрока Сергея Серебреннникова, в свое время конкретный интерес к полузащитнику проявляла «Сельта», но получила отказ от «Генка».

«Сельта давала 8-10 миллионов евро, Генк хотел 12. Не договорились. Сам Генк вышел к нам и предложил новый контракт Малиновскому. Это нормальная практика, делает честь клубу. Но в процессе переговоров они заверили, что хотят сохранить команду еще на один год, взять чемпионство и через год уже быть гибкими, чтобы продать его».

Напомним, в итоге Руслан Малиновский перебрался в «Аталанту», в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Италии и играл в четвертьфинале Лиги Чемпионов.