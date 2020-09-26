Свежие новости спорта

Полузащитник сборной Литвы Донатас Казлаускас продолжит оттачивать свое мастерство в чемпионате Украины по футболу.

Новым клубом 26-летнего литовского футболиста стал ФК «Львов», с которым игрок подписал контракт по схеме 2+1. Условия перехода игрока не разглашаются. В украинском клубе полузащитник будет выступать под 19-м номером.

Отметим, Донатас Казлаускас в течении последних сезонов был лидером литовского клуба «Ритеряй», если в нынешнем сезоне он отличился лишь двумя голами, то годом ранее на его счету было 12 точный ударов. Он регулярно вызывается в национальную сборную своей страны.