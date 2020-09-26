Свежие новости спорта

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Футбол

ВАР в Англии: МЮ забил пенальти после финального свистка

отСергей Сумской

Сен 26, 2020

«Манчестер Юнайтед» сумел одержать волевую победу над «Брайтоном» (3:2) в гостевой игре третьего тура чемпионата Англии.

Победный гол на 99-й минуте игры с пенальти забил Бруну Фернандеш.

Главный арбитр матча Крис Кавана дал финальный свисток, но игроки клуба из Манчестера стали апеллировать по поводу назначения пенальти. Мяч в штрафной площади «Брайтона» попал в руку Нилу Мопе после удара защитника «Юнайтед» Харри Магуайра.

После использования ВАР Кавана назначил пенальти.

Добавим, перед этим «Брайтон» на 95-й минуте матча сравнял счет.

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