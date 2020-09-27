Свежие новости спорта

Несмотря на негатив, который вылился на киевское «Динамо» и его руководство после приглашения Мирчи Луческу на должность главного тренера, положительные изменения, который случились всего лишь за два месяца работы нового тренера нельзя не отметить.

Обыграв в матче четвертого тура чемпионата Украины «Минай» киевское «Динамо» вышло на первое место в турнирной таблице. Казалось бы ничего обычного, но в последний раз столичный клуб лидировал в чемпионате Украины два года назад, когда 25 августа 2018 после шести туров опережал «Шахтер» на одно очко. Проиграв «Карпатам» в седьмом туре «Динамо» опустилось и почти 25 месяцев не лидировало в украинском футболе.

Напомним, также «Динамо» впервые за четыре года может выйти в групповой этап Лиги Чемпионов, для этого киевлянам достаточно не проиграть «Генту».