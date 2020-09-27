Свежие новости спорта

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Футбол

Два игрока львовских Карпат перешли в Карпаты Галич

отАндрей Огородник

Сен 27, 2020 , ,
Назар Вербный

Сегодня в чемпионате Украины среди команд Второй лиги состоялось весьма интересное противостояние между львовскими «Карпатами» и новичком профессионального футбола «Карпатами» с Галича.

Помимо того, что победа досталась дебютантам украинского футбола, стоить отметить появление в составе клуба из Ивано-Франковской области Назара Вербного, который ранее играл за клуб со Львова. Также в заявке «Карпат» Галич оказался экс-форвард львовских «Карпат» Ярослав Деда.

Напомним, ранее сообщалось, что львовские и галицкие «Карпаты» могут объединиться, клуб объединяет владелец «Карпат» Олег Смалийчук, который родился в Галиче.

 

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