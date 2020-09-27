Свежие новости спорта

Середняк чемпионата Украины среди команд Первой лиги ивано-франковское «Прикарпатье» подписало в свои ряды молодого защитника Виталия Пархуця.

Как сообщает официальный сайт клуба, защитник подписал с «Прикарпатьем» полноценное соглашение. Перешел Пархуць в команду бесплатно, так как ранее он на профессиональном уровне не играл, ограничиваясь выступлениями на областном уровне.

Напомним, «Прикарпатье» провально стартовало в ном сезоне идя после четырех туров в зоне вылета Первой лиги украинского чемпионата.