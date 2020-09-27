Свежие новости спорта

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Футбол

Цыганков догнал Белькевича в списке голеадоров Динамо

отСергей Сумской

Сен 27, 2020

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков отметился в матче с «Рухом» (4:0). Это мяч стал для игрока 51-м в футболке столичного клуба в рамках чемпионатов Украины.

По этому показателю он догнал Валентина Белькевича, сообщает официальный сайт «Динамо».

Топ-8 лучших бомбардиров «Динамо» в истории чемпионатов Украины выглядит так:

  1. Сергей Ребров – 113 голов (242 матча)
  2. Андрей Ярмоленко – 99 голов (228 матчей)
  3. Максим Шацких – 97 голов (215 матчей)
  4. Андрей Шевченко – 83 гола (172 матча)
  5. Виктор Леоненко – 61 гол (98 матчей)
  6. Олег Гусев – 58 голов (296 матчей)
  7. Артем Милевский – 57 голов (178 матчей)
  8. Виктор Цыганков – 51 гол (109 матчей)

 

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