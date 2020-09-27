Свежие новости спорта

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков отметился в матче с «Рухом» (4:0). Это мяч стал для игрока 51-м в футболке столичного клуба в рамках чемпионатов Украины.
По этому показателю он догнал Валентина Белькевича, сообщает официальный сайт «Динамо».
Топ-8 лучших бомбардиров «Динамо» в истории чемпионатов Украины выглядит так:
- Сергей Ребров – 113 голов (242 матча)
- Андрей Ярмоленко – 99 голов (228 матчей)
- Максим Шацких – 97 голов (215 матчей)
- Андрей Шевченко – 83 гола (172 матча)
- Виктор Леоненко – 61 гол (98 матчей)
- Олег Гусев – 58 голов (296 матчей)
- Артем Милевский – 57 голов (178 матчей)
- Виктор Цыганков – 51 гол (109 матчей)