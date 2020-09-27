Свежие новости спорта

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков отметился в матче с «Рухом» (4:0). Это мяч стал для игрока 51-м в футболке столичного клуба в рамках чемпионатов Украины.

По этому показателю он догнал Валентина Белькевича, сообщает официальный сайт «Динамо».

Топ-8 лучших бомбардиров «Динамо» в истории чемпионатов Украины выглядит так:

Сергей Ребров – 113 голов (242 матча) Андрей Ярмоленко – 99 голов (228 матчей) Максим Шацких – 97 голов (215 матчей) Андрей Шевченко – 83 гола (172 матча) Виктор Леоненко – 61 гол (98 матчей) Олег Гусев – 58 голов (296 матчей) Артем Милевский – 57 голов (178 матчей) Виктор Цыганков – 51 гол (109 матчей)