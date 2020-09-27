Свежие новости спорта

Стала известна причина отсутствия главного тренера ФК «Львов» в сегодняшнем матче против луганской «Зари».

Грузинский специалист, который перебрался в Украину в конце прошлого сезона, сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего отправился на самоизоляцию, о чем сообщает Sport.ua. Состояние тренера не сообщается. К слову, первый тур чемпионата Украины ФК «Львов» пропускал из-за коронавируса, тогда тест Георгия Цецадзе на COVID-19 был отрицательным.

Напомним, что в сегодняшнем матче против «Зари» ФК «Львов» потерпел сокрушительное поражение 5:0, пропустив все пять голов в первом тайме.