Свежие новости спорта

Молодой защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко постепенно становится игроком основного состава родной команды.

Сегодня воспитанник «горняков» традиционно для нынешнего сезона вышел в стартовом составе своей команды и именно с его передачи был открыт счет в матче против донецкого «Олимпика». К слову, гол на свой счет записал Виктор Коваленко, который забил впервые с февраля месяца.

В итоге донецкий «Шахтер» переиграл «Олимпик» со счетом 2:0, что позволило команде прервать серию из двух ничьих кряду. Интересно, что соперник наоборот после двух побед кряду потерпел неудачу.