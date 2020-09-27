Свежие новости спорта

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Футбол

Виктор Корниенко отдал дебютный пас за Шахтер

отАндрей Огородник

Сен 27, 2020 , ,

Молодой защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко постепенно становится игроком основного состава родной команды.

Сегодня воспитанник «горняков» традиционно для нынешнего сезона вышел в стартовом составе своей команды и именно с его передачи был открыт счет в матче против донецкого «Олимпика». К слову, гол на свой счет записал Виктор Коваленко, который забил впервые с февраля месяца.

В итоге донецкий «Шахтер» переиграл «Олимпик» со счетом 2:0, что позволило команде прервать серию из двух ничьих кряду. Интересно, что соперник наоборот после двух побед кряду потерпел неудачу.

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