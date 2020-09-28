Свежие новости спорта

Бывший главный тренер СК «Днепр-1» Дмитрий Михайленко достаточно быстро может вернуться к тренерской деятельности после своей отставки.

По информации известного журналиста Игоря Цыганыка, новым клубом украинского тренера может стать середняк чемпионата Кипра «Пафос», в составе которого уже играют два украинских футболиста Артур Рудько и Орест Кузик. К слову, последний уже работал под руководством Михайленко в СК «Днепр-1».

Напомним, Дмитрий Михайленко долгое время работал в молодежной команде «Днепра», возглавлял первую команду клуба, а потом в течении трех лет возглавлял СК «Днепр-1».