Свежие новости спорта

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Футбол

Дмитрий Михайленко может продолжить карьеру на Кипре

отАндрей Огородник

Сен 28, 2020 , ,
Дмитрий Михайленко

Бывший главный тренер СК «Днепр-1» Дмитрий Михайленко достаточно быстро может вернуться к тренерской деятельности после своей отставки.

По информации известного журналиста Игоря Цыганыка, новым клубом украинского тренера может стать середняк чемпионата Кипра «Пафос», в составе которого уже играют два украинских футболиста Артур Рудько и Орест Кузик. К слову, последний уже работал под руководством Михайленко в СК «Днепр-1».

Напомним, Дмитрий Михайленко долгое время работал в молодежной команде «Днепра», возглавлял первую команду клуба, а потом в течении трех лет возглавлял СК «Днепр-1».

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