Свежие новости спорта

Львовский «Рух», который не лучшим образом стартовал в дебютном для себя сезоне в УПЛ, продолжает избавляться от игроков, которые не вписываются в тактический рисунок Ивана Федыка.

Как сообщает официальный сайт клуба, полузащитники команды Габриэл и Андрей Коробенко покинули расположение «Руха». Обеим футболистам был предоставлен статус свободных агентов. В нынешнем сезоне оба футболиста на футбольном поле не появлялись.

Напомним, после четырех туров чемпионата Украины в активе львовского «Руха» лишь одно набранное очко, правда, клуб отличился героической ничьей против донецкого «Шахтера».