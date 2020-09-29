Свежие новости спорта

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Футбол

Два игрока покинули состав Руха

отАндрей Огородник

Сен 29, 2020 , ,
Габриэль

Львовский «Рух», который не лучшим образом стартовал в дебютном для себя сезоне в УПЛ, продолжает избавляться от игроков, которые не вписываются в тактический рисунок Ивана Федыка.

Как сообщает официальный сайт клуба, полузащитники команды Габриэл и Андрей Коробенко покинули расположение «Руха». Обеим футболистам был предоставлен статус свободных агентов. В нынешнем сезоне оба футболиста на футбольном поле не появлялись.

Напомним, после четырех туров чемпионата Украины в активе львовского «Руха» лишь одно набранное очко, правда, клуб отличился героической ничьей против донецкого «Шахтера».

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