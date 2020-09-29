Свежие новости спорта

Экс-футболист киевского «Динамо» Тибериу Гиоане получил должность главного тренера «Прешицы» Сэчеле, передает Opinia Săceleană.

Команда играет в четвертом по силе дивизионе чемпионата Румынии.

Стоит отметить, что в штаб 39-летнего румынского специалиста вошел Иоан Коман, который также играть за клуб.

Напомним, в высшей лиге чемпионата Украины за «Динамо» Гиоане провёл 165 матчей, забил 32 мяча. В Кубке Украины за «Динамо» провёл 37 матча, забил 7 мячей. В еврокубках за «Динамо» сыграл 38 матчей, забил 2 мяча.