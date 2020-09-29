Свежие новости спорта

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Футбол

Ингулец усилиться воспитанником португальского Спортинга

отАндрей Огородник

Сен 29, 2020 , ,
Сергей Лавриненко

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины петровский «Ингулец» в ближайшее время может пополнить свой состав молодым талантом из Ганы.

По словам главного тренера команды Сергея Лавриненко, новичком клуба может стать воспитанник португальского «Спортинга», который сумел хорошо проявить себя на просмотре.

«Два первых прибывших на просмотр потенциальных новичка не соответствовали нашим требованиям, и они уже уехали домой. А вот третий легионер, думаю, сможет помочь «Ингульцу». Он из Ганы, воспитанник академии португальского «Спортинга», нападающий.

28 сентября африканец проходит в Киеве медосмотр. Когда все формальности будут соблюдены, тогда и поговорим о нем более обстоятельно»

Напомним, в новом сезоне «Ингулец» пока не знает вкуса побед, сыграв трижды вничью в стартовых четырех турах.

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