Свежие новости спорта

Новичок Первой лиги чемпионата Украины по футболу херсонский «Кристалл» принял решение расстаться с главным тренером команды Эдуардом Хавровым.

Как сообщает официальный сайт херсонского клуба, 50-летний специалист написал заявление об уходе после проигранного матча харьковскому «Металлист 1925». Кто станет следующим тренером «Кристалла» пока неизвестно.

Отметим, под руководством Эдуарда Хаврова херсонский клуб стал серебряным призером Второй лиги прошлого сезона, завоевав право играть в Первой лиге. Во втором по силе дивизионе страны «Кристалл» стартовал из четырех поражений в четырех турах.