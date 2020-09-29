Свежие новости спорта

Молодое дарование донецкого «Шахтера» Владислав Вакула может в ближайшие дни сменить клубную прописку.

По информации известного журналиста Игоря Цыганыка большой интерес в услугах 21-летнего вингера проявляет СК «Днепр-1». Днепровский клуб в последние дни трансферного окна намерен оформить аренду молодого полузащитника.

Отметим, в нынешнем сезоне Владислав Вакула не попадал даже в заявку «горняков», не особо он был избалован игровым временем в прошлом сезоне, сыграв за «Шахтер» в двух матчах.

Напомним, что играя за «Мариуполь», он был одним из ключевых исполнителей «азовцев».