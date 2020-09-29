Свежие новости спорта

Известный украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал слухи о возможном уходе из бельгийского «Гента» нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

Как уже сообщалось ранее, на молодого форварда бельгийского вице-чемпиона имеют планы сразу два клуба итальянской Серии А, но руководство «Гента» оценивает форварда в 20 миллионов евро, что отпугивает потенциальных покупателей.

«Сегодня списывался с Яремчуком. Правда, что он попросил трансфер. Правда, что очень тяжело идут переговоры. Но пока клуб не назывался.

Действительно с небольшим повреждением Яремчук вышел против «Динамо», он его усугубил. Хотя сейчас он уже практически восстановился. Скорее всего, до конца трансферного окна он не будет играть за «Гент».