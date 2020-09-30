Свежие новости спорта

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Футбол

Динамо нацелилось на лидера атак КСУ Крайова

отАндрей Огородник

Сен 30, 2020 , , ,
Эльвир Кольич

С выходом киевского «Динамо» в групповой этап Лиги чемпионов участились слухи о возможном подписании новичков для клуба.

По информации румынского издания Fanatik, вице-чемпионы Украины проявляют большой интерес к форварду румынской КСУ Крайова Эльвиру Кольичу. Сообщается, что 25-летний форвард является инициативой главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, который желал подписать игрока, когда ещё работал во главе питерского «Зенита».

Стоить отметить, что заполучить боснийского форварда «Динамо» будет очень непросто. Киевляне готовы заплатить за него семь миллионов евро, в то время как румынский клуб оценивает его на три миллиона дороже.

В нынешнем сезоне в пяти матчах чемпионата Румынии на счету Кольича шесть голов. В последнее время игрок регулярно вызывается в сборную Боснии.

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