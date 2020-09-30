Ср. Сен 30th, 2020

Свежие новости спорта

главные спортивные новости Украины и мира

Футбол

Динамо отлично заработало на выходе в ЛЧ

отАндрей Огородник

Сен 30, 2020 , ,
Мирча Луческу

Несмотря на критику в адрес руководства киевского «Динамо» за приглашение Мирчи Луческу на должность главного тренера команды это решение уже оправдало себя.

Обыграв вчера со счетом 3:0 вице-чемпионов Бельгии «Гент» столичный клуб не только впервые за четыре года вышел в Лигу Чемпионов, но и ещё очень хорошо заработал. За выход на групповую стадию УЕФА выплачивает клубам 15,25 млн евро, также «Динамо» получит 16,62 млн евро благодаря своему клубному рейтингу. В итоге, киевляне уже сейчас заработали 31,87 млн евро, к тому же столичный клуб должен будет ещё получить деньги за трансляции, а также бонусы в случае положительных результатов в турнире.

Напомним, в последний раз «Динамо» играло на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2016/2017, а сквозь сито квалификации столичный клуб и вовсе прошел впервые за восемь лет.

Похожая запись

Футбол

Мирча Луческу вошел в историю Лиги Чемпионов

Футбол

В какую корзину попадут Динамо и Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ

Футбол

Ребров вывел Ференцварош в группу ЛЧ впервые с сезона-1995/96

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

20 + 12 =

Вы пропустили

Бокс

Менеджер Чисоры грозится дать бой Усику

Сен 30, 2020
Футбол

Мирча Луческу вошел в историю Лиги Чемпионов

Сен 30, 2020
Футбол

Динамо отлично заработало на выходе в ЛЧ

Сен 30, 2020
Футбол

В какую корзину попадут Динамо и Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ

Сен 30, 2020