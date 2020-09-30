Свежие новости спорта

Харьковский «Металл» продолжает удивлять качественной, как по меркам Второй лиги комплектацией.

Как сообщает официальная страница клуба в Фейсбук, новичком команды стал Владимир Танчик, который немало поиграл в командах украинской Премьер лиги. Об условия личного контракта игрока не сообщается.

Напомним, последним клубом Танчика были львовские «Карпаты» за которые он отыграл два матча и отличился результативной передачей. Также в прошлом сезоне он успел поиграть в составе «Черноморца», где в десяти матчах забил два гола.

После стартовых четырех туров «Металл» уверенно лидирует во Второй лиге, идя без очковых потерь.