Свежие новости спорта

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Футбол

Мирча Луческу вошел в историю Лиги Чемпионов

отАндрей Огородник

Сен 30, 2020 , ,
Мирча Луческу

Румынский наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу благодаря вчерашней победе над Гентом вошел в историю не только украинского футбола, став первым тренером, которому удалось вывести в самый престижный турнир Европы две разные команды, но и самого турнира в целом.

Выйдя в групповой этап Лиги Чемпионов Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории турнира на данном этапе. Предыдущее достижении принадлежало главному тренеру «Баварии» Юппу Хайнкесу, которому на момент работы было 72 года.

Напомним, нынешний сезон в Лиге Чемпионов выступят две украинские команды, помимо «Динамо» за главный трофей Европы поборется также донецкий «Шахтер».

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