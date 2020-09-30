Свежие новости спорта

В последние дни трансферного окна киевское «Динамо» сосредоточится на поисках нового полузащитника.

По информации ведущего ТаТоТаке Михаила Спиваковского, вице-чемпионы Украины намерены в скором времени подписать футболиста на позицию опорного полузащитника с целью создать конкуренцию Сергею Сидорчуку. Сообщается, что уже существуют наработки по возможной сделке, которую планируют закрыть в течении ближайших дней.

Напомним, киевское «Динамо» этим межсезоньем не подписало ни одного нового исполнителя. Вчера клуб оформил выход в Лигу Чемпионов, заработав около 32 миллионов евро.