Свежие новости спорта

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Футбол

Опорный полузащитник — приоритетная цель Динамо

отАндрей Огородник

Сен 30, 2020 , ,
Мирча Луческу

В последние дни трансферного окна киевское «Динамо» сосредоточится на поисках нового полузащитника.

По информации ведущего ТаТоТаке Михаила Спиваковского, вице-чемпионы Украины намерены в скором времени подписать футболиста на позицию опорного полузащитника с целью создать конкуренцию Сергею Сидорчуку. Сообщается, что уже существуют наработки по возможной сделке, которую планируют закрыть в течении ближайших дней.

Напомним, киевское «Динамо» этим межсезоньем не подписало ни одного нового исполнителя. Вчера клуб оформил выход в Лигу Чемпионов, заработав около 32 миллионов евро.

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