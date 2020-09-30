Ср. Сен 30th, 2020

Свежие новости спорта

главные спортивные новости Украины и мира

Футбол

В какую корзину попадут Динамо и Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ

отСергей Сумской

Сен 30, 2020 , ,

На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют две украинских команды – «Шахтер» и «Динамо».

«Шахтер» будет находиться во второй корзине при жеребьевке группового этапа ЛЧ, а «Динамо» попало в третью корзину.

1-я корзина: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту»

2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Д, «Челси», «Аякс»

3-я корзина: «Динамо», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос, «Лацио», «Аталанта»

3-я или 4-я корзина: «РБ Зальцбург» или «Маккаби Тель-Авив, «Краснодар» или ПАОК, «Локомотив», «Марсель», «Брюгге»

4-я корзина: «Славия» или «Мидтьюлланнд», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул», «Ференцварош», «Ренн»

Напомним, жеребьевка пройдет 1 октября в Швейцарии.

Похожая запись

Футбол

Ребров вывел Ференцварош в группу ЛЧ впервые с сезона-1995/96

Футбол

Манчестер Сити купил Рубена Диаша

Футбол

Динамо разгромило Гент и вышло в групповой этап ЛЧ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

12 − одиннадцать =

Вы пропустили

Футбол

В какую корзину попадут Динамо и Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ

Сен 30, 2020
Футбол

Ребров вывел Ференцварош в группу ЛЧ впервые с сезона-1995/96

Сен 30, 2020
Футбол

Манчестер Сити купил Рубена Диаша

Сен 30, 2020
Футбол

Динамо разгромило Гент и вышло в групповой этап ЛЧ

Сен 30, 2020