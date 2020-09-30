Свежие новости спорта

Наставник «КСУ Крайовой» Кристиано Бергоди заявил, что ничего не знает об интересе киевского «Динамо» к нападающему Элвиру Кольичу.

По его словам, футболист Кольич является лучшим форвардом в Румынии.

«Ему также везет, что команда помогает ему и доставляет мяч в штрафную.

Когда речь идет о крупных суммах – игрок должен уйти. Но я ничего не знаю о его возможном переходе в «Динамо», – приводит слова Бергоди Pro Sport.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что украинский клуб предложил за 25-летнего нападающего 7 млн евро.