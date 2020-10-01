Свежие новости спорта

Киевское «Динамо», чтобы не потерять одни из главных своих активов задешево, приняло решение переподписать с талантами клуба новые контракты.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», воспитанники клуба Николай Шапаренко и Виталий Миколенко поставили подпись под соглашениями сроком на пять сезонов. Предыдущие контракты игроков заканчивались летом 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне и Николай Шапаренко и Виталий Миколенко являются ключевыми исполнителями киевского «Динамо». Ранее сообщалось, что Миколенко может стать игроком «Наполи».