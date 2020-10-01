Свежие новости спорта

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Футбол

Динамо продлил контракты с Шапаренко и Миколенко

отАндрей Огородник

Окт 1, 2020 , ,
Виталий Миколенко

Киевское «Динамо», чтобы не потерять одни из главных своих активов задешево, приняло решение переподписать с талантами клуба новые контракты.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», воспитанники клуба Николай Шапаренко и Виталий Миколенко поставили подпись под соглашениями сроком на пять сезонов. Предыдущие контракты игроков заканчивались летом 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне и Николай Шапаренко и Виталий Миколенко являются ключевыми исполнителями киевского «Динамо». Ранее сообщалось, что Миколенко может стать игроком «Наполи».

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