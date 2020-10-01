Свежие новости спорта

Не по годам зрелая игра в исполнении юного защитника киевского «Динамо» Ильи Забарного не осталась без внимания тренерского штаба сборной Украины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, 18-летний защитник был довызван в сборную Украины на октябрьские матчи против сборных Франции, Испании и Германии. Сбор главной команды страны начнется 5 октября.

Напомним, что нынешний сезон для юного Забарного дебютный на профессиональном уровне, тем не менее, под руководством Луческу он стал основным защитником клуба.