Свежие новости спорта

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Футбол

Илья Забарный вызван в сборную Украины

отАндрей Огородник

Окт 1, 2020 , ,
Илья Забарный

Не по годам зрелая игра в исполнении юного защитника киевского «Динамо» Ильи Забарного не осталась без внимания тренерского штаба сборной Украины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, 18-летний защитник был довызван в сборную Украины на октябрьские матчи против сборных Франции, Испании и Германии. Сбор главной команды страны начнется 5 октября.

Напомним, что нынешний сезон для юного Забарного дебютный на профессиональном уровне, тем не менее, под руководством Луческу он стал основным защитником клуба.

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