Свежие новости спорта

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Футбол

Кристалл определился с новым главным тренером

отАндрей Огородник

Окт 1, 2020 , ,
Сергей Валяев

Руководство херсонского «Кристалла» определилось с именем нового главного тренера команды.

После провального старта сезона в Первой лиги, Эдуард Хавров с которым клуб повысился в классе был отправлен в отставку. Как сообщает официальный сайт «Кристалла» новым главным тренером клуба назначен бывший футболист харьковского «Металлиста» Сергей Валяев.

Напомним, последним рабочим местом Сергея Валяева был харьковский «Металлист 1925». Новый клуб молодого тренера стартовал с четырех поражений кряду в Первой лиге.

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