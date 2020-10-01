Свежие новости спорта

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Футбол

Официально: Юрий Максимов продлил контракт с Ворсклой

отАндрей Огородник

Окт 1, 2020 , ,
Юрий Максимов

Успешные результаты полтавской «Ворсклы» под руководством Юрия Максимова не оставили руководству клуба другого выбора, как предложить специалисту новый контракт.

Как сообщает официальный сайт «Ворсклы», 51-летний специалист поставил подпись под контрактом на два года. Действующее соглашение будет истекать по итогам сезона 2021/2022 года.

Напомним, Юрий Максимов принял «Ворсклу» осенью прошлого года в ранге одного из главных аутсайдеров. Под руководством нового тренера полтавчане сумели подняться в средину турнирной таблицы и выйти в финал национального кубка.

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