Свежие новости спорта

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Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов

отАндрей Огородник

Окт 1, 2020 , ,
Лига ЧЕмпионов

Сегодня в швейцарского Ньоне состоялась жеребьевка главного футбольного турнира Европы. В этом сезоне Украина будет представлена в турнире двумя клубами и стоит сказать жребий для них оказался не очень благосклонен.

Группа A: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»

Группа B: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия» Менхенгладбах

Группа C: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»

Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланнд»

Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»

Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге»

Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо», «Ференцварош»

Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лейпциг», «Истанбул»

Напомним, первый тур группового этапа Лиги Чемпионов стартует 21 октября.

 

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