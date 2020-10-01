Свежие новости спорта

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Футбол

Запорожский Металлург подписал трех новичков

отАндрей Огородник

Окт 1, 2020 , ,
Металлург Запорожье

Запорожский «Металлург», руководство которого ставит перед командой задачу побороться за выход в Первую лигу, представило новичков клуба.

Как сообщает официальный сайт «металлургов», следующий сезон цвета команды будут защищать Евгений Подлепенец, Евгений Коваленко и Алексей Моисеенко. Все игроки подписали с клубом полноценные соглашения.

Отметим, Евгений Подлепенец последнее время числился в составе испанского «Депортиво», правда в основу галиссийского клуба не попадал. Коваленко и Моисеенко выступали в Первой лиге за «Николаев» и «Горняк-Спорт» соответственно.

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