Свежие новости спорта

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Футбол

Ещё три игрока продлили контракты с Динамо

отАндрей Огородник

Окт 2, 2020 , ,
Денис Попов

Киевское «Динамо» в крайнюю неделю активно занимается подписанием новых контрактов со своими главными талантами.

Накануне сообщалось, что новые соглашения с клубом подписали Виталий Миколенко и Николай Шапаренко. Сегодня официальный сайт «Динамо» сообщил, что контракт с клубом сроком на пять лет подписали Денис Попов, Александр Тымчик и Александр Ссирота.

Отметим, что пока основной акцент руководство киевлян делает на молодых игроков, все пять футболистов, которые пролонгировали соглашение являются выпускниками клубной академии.

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