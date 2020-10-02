Свежие новости спорта

Киевское «Динамо» в крайнюю неделю активно занимается подписанием новых контрактов со своими главными талантами.

Накануне сообщалось, что новые соглашения с клубом подписали Виталий Миколенко и Николай Шапаренко. Сегодня официальный сайт «Динамо» сообщил, что контракт с клубом сроком на пять лет подписали Денис Попов, Александр Тымчик и Александр Ссирота.

Отметим, что пока основной акцент руководство киевлян делает на молодых игроков, все пять футболистов, которые пролонгировали соглашение являются выпускниками клубной академии.