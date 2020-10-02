Свежие новости спорта

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Футбол

ФК Львов подписал экс-игрока юношеской сборной Хорватии

отАндрей Огородник

Окт 2, 2020 , ,

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу ФК «Львов» продолжает подписывать новичков, которые, правда, пока так и не изменили позиции клуба в турнирной таблице.

Очередным новичком львовского клуба стал Фране Чирьяк, который появился в заявке «горожан» на официальном сайте УПЛ. Примечательно, что официальный сайт ФК «Львов» пока молчит о свершившейся сделке.

Отметим, Фране Чирьяк в свое время вызывался в юношескую сборную Хорватии, правда, на взрослом уровне чем то выдающимся не отличился. Новичок ФК «Львов» успел поиграть у себя на родине, в чемпионате Швейцарии, а также за боснийский «Зринськи».

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