Свежие новости спорта

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Футбол

Фран Соль в шаге от перехода в Тенерифе

отАндрей Огородник

Окт 2, 2020 , ,
Фран Соль

Испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль спустя полтора года после перехода в украинский гранд близок к смене клубной прописки.

По информации телеграмм канала «Шах и Шах» испанский легионер отправился на родину, где в ближайшее время должен подписать контракт с «Тенерифе». Условия грядущего перехода пока не известны.

Напомним, ранее сообщалось, что «Тенерифе» рассчитывает взять игрока в аренду на сезон, «Динамо» настаивало на опцию согласно которой испанский клуб в случае повышения в классе был обязан выкупить все права на игрока.

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