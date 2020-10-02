Свежие новости спорта

Испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль спустя полтора года после перехода в украинский гранд близок к смене клубной прописки.

По информации телеграмм канала «Шах и Шах» испанский легионер отправился на родину, где в ближайшее время должен подписать контракт с «Тенерифе». Условия грядущего перехода пока не известны.

Напомним, ранее сообщалось, что «Тенерифе» рассчитывает взять игрока в аренду на сезон, «Динамо» настаивало на опцию согласно которой испанский клуб в случае повышения в классе был обязан выкупить все права на игрока.