Свежие новости спорта

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Как и вчера при жеребьевке Лиги Чемпионов жребий на пощадил украинский клуб. «Заре», которая остается единственным представителем Украины в Лиге Европы, выпал очень непростой жребий. В квартет с украинским клубом попали бронзовые призеры прошлых сезонов в Португалии и Греции «Брага» и «АЕК», а также пятая команда АПЛ — «Лестер».

Группа A: «Рома», «Янг Бойз», ЧФР, ЦСКА София

Группа B: «Арсенал», «Рапид» Вена, «Мольде», «Дандолк»

Группа C: «Байер», «Славия», «Хапоэль» Беер-Шева, «Ницца»

Группа D: «Бенфика», «Стандард», «Рейнджерс», «Лех»

Группа E: ПСВ, ПАОК, «Гранада», «Омония»

Группа F: «Наполи», «Реал Сосьедад», АЗ, «Риека»

Группа G: «Брага», «Лестер», АЕК, «Заря»

Группа H: «Селтик», «Спарта», «Милан», «Лилль»

Группа I: «Вильярреал», «Карабах», «Маккаби» Тель-Авив, «Сивасспор»

Группа J: «Тоттенхэм», «Лудогорец», ЛАСК, «Антверпен»

Группа K: ЦСКА Москва, «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Вольфсберг»

Группа L: «Гент», «Црвена Звезда», «Хоффенхайм», «Слован»