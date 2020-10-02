Свежие новости спорта

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Футбол

Официально: Даниил Игнатенко перешел в СК Днепр-1

отАндрей Огородник

Окт 2, 2020 , ,
Даниил Игнатенко

Молодой защитник донецкого «Шахтера» Даниил Игнатенко следующий сезон проведет в составе днепровского СК «Днепр-1».

О переходе молодого защитника сообщил футбольный агент Александр Карпов, который представляет интересы Игнатенко. Речь идет об аренде сроком на один год.

Напомним, последнее время Даниил Игнатенко выступал в состав «Мариуполя», а также венгерского «Ференцвароша», стоить отметить, что воспитанник запорожского «Металлурга» практически не имел шансов проявить себя в составе донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что СК «Днепр-1» может усилится Андреем Тотовицким.

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