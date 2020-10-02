Свежие новости спорта

Один из главных талантов донецкого «Шахтера» своего времени Александр Пихаленок продолжит карьеру в составе СК «Днепр-1».

Как сообщает официальный сайт днепровского клуба, молодой полузащитник подписал с СК «Днепр-1» арендное соглашение сроком на один сезон. Ранее сообщалось, что состав днепрян также пополнил защитник «горняков» Даниил Игнатенко.

Напомним, если прошлый сезон в составе «Шахтера» для Пихаленка сложился на лучшим образом, он отыграл лишь пять матчей, то годом ранее за ФК «Мариуполь» он провел 26 матчей, забил пять голов и отличился одной результативной передачей.